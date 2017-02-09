Последнее обновление: 09.02.2017 18:07

Инфляция в Беларуси в январе составила 0,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,9%.

Как сообщает Белстат, цены на продовольственные товары в январе выросли по сравнению с декабрем на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,8%, услуги подорожали на 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,7%.

Напомним, согласно ожиданиям властей республики, инфляция по итогам 2017 года не должна превысить 9%, в прошлом году она была 10,6% при прогнозе 12%.

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