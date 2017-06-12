Инфляция в Беларуси в мае составила 0,3%, с начала года - 2,7%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае составил 100,3%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, индекс потребительских цен на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем 2017 года составил 100,3%, с декабрем 2016 года - 102,7%.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,6% по сравнению с апрелем этого года и на 8% по сравнению с маем 2016 года.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% по сравнению с апрелем 2017 года и выросли на 2,5% по сравнению с маем 2016-го.

Индекс цен и тарифов на платные услуги в мае составил 100,3% к апрелю текущего года и 107,6% - к маю 2016 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае по сравнению с апрелем 2017 года составил 100,2%, с декабрем 2016-го - 101,2%.