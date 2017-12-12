Последнее обновление: 12.12.2017 12:42

В Беларуси инфляция в ноябре составила 0,5%, с начала года - 4,4%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 0,5%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го составил 104,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем составил 100,3%, с декабрем 2016-го - 102,9%. ﻿

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