Последнее обновление: 11.07.2017 17:11

Правительство РФ ограничило госзакупки зарубежной аппаратуры для ГЛОНАСС

Правительство РФ расширило перечень иностранной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках.

Расширение списка вызвано тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, не уступающих зарубежным аналогам, говорится в справке к документу, опубликованному на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением", - сообщается на сайте правительства.

В справке подчеркивается, что принятая инициатива поможет повысить конкурентоспособность российской продукции, развить рынок микроэлектронной продукции, а также снизить зависимость отечественного рынка от зарубежных товаров.

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