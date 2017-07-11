Украина вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в страну

Украина с 1 января 2018 года вводит для граждан России, желающих посетить страну, предварительную регистрацию. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Гражданин РФ, который хочет посетить Украину, должен предварительно зарегистрироваться и предоставить в МИД необходимые данные", - сказал он после заседания СНБО.

Кроме того, по его словам, дано поручение Совбеза ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые уже находятся на территории Украины.