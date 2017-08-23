Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Украина ужесточит порядок въезда для россиян

Украина намерена ужесточить правила въезда для россиян, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и парламенте страны.

По информации издания, визовый режим вводиться не будет, но появятся другие ограничения. Пересечь границу можно будет только по биометрическому паспорту, также потребуется заранее заполнить электронную анкету на сайте МИД Украины.

В анкете необходимо будет на украинском либо на английском языке указать личные данные, в том числе профессию и место работы, а также цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить.

"В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц — за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника",— сообщил источник издания.

Отмечается, что решение о нововведениях будет принято правительством Украины в ближайшее время, возможно, до 1 сентября.

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