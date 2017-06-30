США планируют продать Тайваню оружие на $1,4 млрд

США планируют продать Тайваню оружие на сумму $1,42 миллиарда, что станет первой подобной сделкой для администрации Дональда Трампа и разозлит Китай, на помощь которого американский президент рассчитывает для того, чтобы обуздать КНДР.

Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт сказала журналистам, что администрация сообщила Конгрессу о семи предполагаемых сделках в четверг.

"Сейчас они оцениваются примерно в $1,42 миллиарда", - сказал она.

Госдеп сообщил, что сделки предполагают техническую поддержку радиолокатора дальнего обнаружения, продажу высокоскоростных противорадиолокационных ракет, торпед и компонентов ракет.

По словам Нойерт, сделка продемонстрирует "поддержку (США)возможностей Тайваня обеспечить достаточную самозащиту", однако сделки не будут означать отказ от политики "одного Китая", согласно которой Вашингтон признает китайскую позицию, подразумевающую включение Тайваня в состав КНР.

США - единственный поставщик оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией. Пекин никогда не отказывался от угрозы применения силы для возвращения под контроль острова, на котором сложилась демократическая система западного образца.

Пекин пренебрежительно относится к президенту Тайваня Цай Инвэнь после ее вступления в должность в 2016 году, поскольку она возглавляет выступающую за независимость правящую партию и отказывается признавать политику "одного Китая".

Администрация Цай сообщила в пятницу, что правительство продолжит "стремится к конструктивному диалогу с Пекином и выступать за положительные изменения в двусторонних отношениях".

"(Продажа оружия) укрепляет уверенность Тайваня и его способность поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - сообщила администрация Цай в твиттере.

Это первая подобная сделка США с Тайванем, которой еще предстоит получить одобрение Конгресса, с декабря 2015 года, когда экс-президент США Барак Обама объявил о продаже оружия Тайбэю на $1,83 миллиарда, что предсказуемо разозлило Китай.

Председатель комитета Палаты представителей по международным делам республиканец Эд Ройс поддержал сделку, назвав ее "давно назревшей".

Чиновники США говорили в марте, что администрация готовится к продаже большого количества оружия Тайваню, однако эти разговоры затихли, так как Трамп пытался убедить Пекин приложить больше усилий для противостояния ядерной и ракетной программам КНДР - растущей угрозы для США.

Китай в четверг подверг критике Вашингтон, после того как комитет Сената США одобрил законопроект, который вернул американскому флоту возможность заходить в порты Тайваня впервые с момента, когда США сообщили о приверженности политике "одного Китая" в 1979 году.

Представитель китайского МИД сказал, что законопроект нарушает принцип отношений Китая и США и призвал Вашингтон прекратить военные учения и продажу оружия Тайваню, "чтобы избежать дальнейшего ухудшения сотрудничества Китая и США".