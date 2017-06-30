S&P подтвердило рейтинг "Уралкалия" с " негативным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный рейтинг "Уралкалия" на уровне "BB-".

Прогноз рейтинга остался "негативным", говорится в сообщении агентства.

Подтверждение рейтинга отражает ожидания аналитиков S&P, что показатель соотношения потока средств от операций (FFO) к долгу компании сохранится в 2017-2019 годах на уровне 17-20% благодаря низким капзатратам и отсутствию выплат акционерам.

По прогнозу S&P, это поможет "Уралкалию" сократить задолженность с текущего уровня около $5,9 млрд. Столь высокий долг объясняется выкупом значительного числа акций в 2016 году.

Также отмечается, что риск по долговым обязательствам компании, истекающим в 2018 году, компенсируется доступом к кредитной линии в размере $3,9 млрд, предоставленной Сбербанком.