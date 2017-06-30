Белорусские правозащитники констатируют ухудшение ситуации с правами человека

Признавая некоторые позитивные изменения в Беларуси в сфере прав человека, правозащитники констатируют, что на их фоне "начиная с марта 2017 года резко ухудшилась ситуация с правами человека в стране".

В совместном заявлении, которое более десятка белорусских правозащитных организаций, обнародовали в четверг, 29 июня, в преддверии проведения в Минске сессии ПА ОБСЕ, приводятся примеры применения репрессивных практик. В частности, это произвольные задержания и аресты участников мирных собраний и правозащитников, препятствование работе журналистов, политически мотивированное уголовное преследование и исключение студентов из университетов по политическим мотивам.

"В течение весны 2017 года более тысячи граждан страны были подвергнуты репрессиям, более ста из них были арестованы", - подчеркивают авторы документа.

Правозащитные организации высказали ряд предложений к представителям белорусских властей. Они призывают Минск "принять действенные меры для обеспечения надлежащей защиты прав человека и выполнения международных обязательств в области прав человека", в частности прекратить и не допускать случаев давления на журналистов и правозащитников; освободить всех фигурантов уголовного дела "о создании незаконного вооруженного формирования".

Одновременно международным институтам рекомендуется держать в фокусе вопрос соблюдения Минском прав человека при выстраивании международных отношений между Европейским Союзом и Беларусью.

Документ под названием "Позиция белорусских правозащитных организаций по общей ситуации с правами человека в Беларуси" распространили 12 белорусских организаций, среди которых ОО "Белорусская ассоциация журналистов", РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет", незарегистрированный правозащитный центр "Весна" и другие. Заявление принято накануне проведения в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, намеченного на 5-9 июля, а также очередного раунда диалога по правам человека между Республикой Беларусь и Европейским Союзом.