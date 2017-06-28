Последнее обновление: 28.06.2017 16:16

США намерены в 2020 году выйти на глобальный рынок СПГ

США уже в 2020 году смогут стать чистым экспортером энергоносителей и планируют выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ), заявили в Белом доме.

"Являясь чистым импортером (энергоресурсов) начиная с 1953 года, США могут стать нетто-экспортером уже в 2020 году", - говорится в распространенном вчера сообщении Белого дома.

В сообщении также отмечается, что "газовая революция в США приведет к тому, что наша страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ".

Как подчеркивается в документе, экспорт СПГ США с 2016 до 2040 года может "увеличить на $118 млрд доходы федерального бюджета".

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