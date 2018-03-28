США увеличили экспорт СПГ в 2017 году в четыре раза

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США составил 1,94 миллиарда кубических футов в сутки в 2017 году по сравнению с 0,5 миллиарда кубических футов в сутки в предыдущем году, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Рост поставок за последние два года связан с расширением экспортных мощностей, пишет EIA. С запуском двух проектов – Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде – мощности США по экспорту сжиженного газа выросли до 3,6 миллиарда кубических футов в сутки. В ближайшие два года США планируют ввести еще четыре проекта.

В прошлом году США также расширили географию экспортных поставок до 25 направлений.

Более половины (53 процента) экспорта СПГ из США ушло в Мексику, Южную Корею и Китай.

Мексика в 2017 году стала крупнейшим покупателей СПГ из США с 20-процентной долей в совокупном объеме экспорта. Растущий спрос на природный газ в стране, а также задержки в строительстве трубопроводов, связывающих ее и США, вызвали необходимость импортировать СПГ.

Доля Южной Кореи и Китая в совокупном объеме экспорта сжиженного газа из США составила 18 процентов и 15 процентов соответственно.

Наращивание поставок в Азию объясняется увеличением разницы в цене на газ на площадке Henry Hub, к которой привязаны контрактные цены на американский СПГ, и нефтяными котировками, которые являются бенчмарком для цен на СПГ в регионе.

Европа в целом стала третьим по величине импортером сжиженного газа из США в прошлом году.

Доля спотовых продаж американского СПГ составила около 60 процентов в 2017 году.

В прошлом году весь СПГ отгружался с терминала Sabine Pass, но несмотря на то, что он полностью законтрактован по долгосрочным контрактам, гибкость этих контрактов с точки зрения пункта поставки позволяет отправлять американский сжиженный газ абсолютно на любой рынок.

Согласно прогнозу EIA, США к 2020 году станут третьим по величине экспортером СПГ вслед за Австралией и Катаром.