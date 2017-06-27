Юнкер заявил о возрождении оборонной политики Европы

Оборонная политика Европы переживает период возрождения, заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Европа оборонных возможностей – старая европейская амбиция, которая восходит к 50-м годам, сегодня переживает возрождение, чему я аплодирую двумя руками", - сказал Юнкер, выступая в Брюсселе на конференции по вопросам регионального развития.

Лидеры ЕС на саммите на прошлой неделе в Брюсселе дали старт постоянному сотрудничеству стран-членов сообщества в оборонной сфере, через три месяца будут объявлены "общий список критериев и обязательств, а также конкретные проекты в области (разработки) мощностей, чтобы реализовать это сотрудничество".

Как говорится в итоговом документе саммита ЕС по обороне, речь идет о критериях, предусмотренных Договором о функционировании Европейского союза.

Согласно договору, протокол о постоянном сотрудничестве в области обороны должен фиксировать определенные критерии и обязательства в сфере военных потенциалов. Страны, желающие участвовать в таком сотрудничестве, должны отвечать этим критериям и принимать на себя эти обязательства. Если условия выполнены, эти страны уведомляют о своем намерении, и в течение трех месяцев после этого уведомления Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список стран-участников.

Лидеры ЕС договорились также о постоянном механизме финансирования развертывания "боевых групп" Евросоюза — подразделений быстрого реагирования, которые еще ни разу не использовались. Так называемые "боевые группы" являются силами быстрого реагирования ЕС и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих. Уровня полной операционной готовности "боевые группы" достигли в начале 2007 года. Как заявляла ранее Могерини, данный инструмент с момента создания в 2004 году не был задействован в рамках реализации европейской политики безопасности и обороны из-за недостатка политической воли. По ее мнению, задействование "боевых групп" может стать вкладом не только в европейскую безопасность, но и в безопасность ряда соседних стран.