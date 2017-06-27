США пригрозили Сирии ответными мерами в случае повторения химатаки

Белый дом предупредил сирийского президента Башара Асада, что он и его армия "дорого заплатят", если снова устроят химическую атаку, и заявил, что располагает информацией о подготовке к подобной атаке.

В заявлении американской администрации, выпущенном вечером в понедельник, говорится, что подготовка в Сирии похожа на ту, что была предприняты перед атакой 4 апреля, в результате которой погибли десятки мирных жителей. В ответ президент США Дональд Трамп вскоре распорядился о ракетном ударе по сирийской авиабазе.

"Соединённые Штаты обнаружили возможную подготовку к очередной химатаке режима Асада, которая вероятно выльется в массовое убийство мирных граждан, в том числе и невинных детей",- сказал представитель Белого Дома Шон Спайсер.

"Если... господин Асад устроит очередной акт массового убийства с использованием химического оружия, он и его армия заплатят высокую цену",- сказал Спайсер.

Чиновники Белого дома не ответили на запросы о комментариях относительно потенциальных планов США или о разведданных, на которых и было основано заявление о подготовке к химатаке.

В апреле Трамп распорядился нанести удар по сирийской авиабазе, отреагировав таким образом на атаку правительства Асада с использованием ядовитого газа, в результате которой на подконтрольной повстанцам территории погибло 87 человек. Сирия отрицает, что атака была на самом деле.

В интервью информагентству AFP ранее в этом году Асад сказал, что утверждения о химатаке в апреле являются "стопроцентной фабрикацией", использованной для оправдания ракетного удара США.

Удар США крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии стал самым жёстким ответом Вашингтона за всю 6-летнюю историю сирийской гражданской войны, увеличив риск конфронтации России и Ирана, основных военных союзников Асада.

США и представители союзной разведки обнаружили несколько мест, где, по их предположениям, правительство Асада может прятать от инспекторов новое химоружие, сказал американский чиновник, знакомый с данными.

Такая оценка сделана отчасти на основе расположения, а также мер безопасности вокруг подозрительных объектов и другой информации, которую говоривший на условиях анонимности чиновник отказался раскрыть

По словам чиновника, предостережение Белого дома основано на новых сообщениях об аномальной активности, которая может быть связана с подготовкой к химатаке.

Хотя данные и не могут считаться окончательными, администрация США быстро решила официально предупредить режим Асада о последствиях ещё одной химической атаки в отношении мирных жителей, чтобы предотвратить подобный удар, сказал чиновник, отказавшийся более подробно рассказать о вопросе.

Ранее Асада предостерег от пересечения "красной черты" новый французский президент Эммануэль Макрон, чья страна входит в западную коалицию, поддерживающую сирийских повстанцев и обвинившую Дамаск в применении химического оружия. Макрон пригрозил Асаду незамедлительным ответом случае повторения химической атаки.