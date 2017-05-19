США ударили по силам Асада на юге Сирии

США в четверг нанесли авиаудар по лояльным действующим сирийским властям силам, которые начали наступление на поддерживаемых Вашингтоном боевиков на юге Сирии, сообщил Рейтер американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, удары были совершены вблизи города Ат-Танф после предупредительных выстрелов американской авиации, пытавшейся таким образом отогнать проасадовские отряды.

Представитель повстанцев, поддерживаемых Вашингтоном, сообщил, что самолеты коалиции во главе с США атаковали колонну из сил Асада и выступающих на его стороне иранских боевиков. Они двигались в сторону базы Танф на юго-западе Сирии, где находятся американские спецназовцы.

Авиаудары были нанесены после того, как проасадовские силы вступили в бой с повстанцами на расстоянии примерно 27 километров от базы, сказал представитель оппозиции.