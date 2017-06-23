Встревоженная Россией Швеция обещает помогать НАТО солдатами

Опасающаяся российской военной угрозы Швеция пообещала присоединиться к возглавляемым Великобританией Объединенным экспедиционным силам - группе быстрого реагирования для поддержки войск НАТО или ООН в любой точке мира.

Швеция не входит в Североатлантический альянс или другие военные союзы, но стала больше беспокоиться за свою безопасность после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году и пошла на сближение с НАТО, хотя и исключает полноправное членство.

"Сотрудничество с другими странами позволит нам развивать наш военный потенциал и в то же время вместе с другими укреплять взаимодействие и безопасность", - заявил в четверг Петер Хультквист, министр обороны в левоцентристском правительстве Швеции.

Коалиционное правительство увеличило расходы на оборону и, среди прочих мер, в марте решило вернуть всеобщую воинскую повинность, которая была отменена в 2010 году.

В прошлом году Швеция и Финляндия подписали соглашение, разрешающее силам НАТО присутствовать на территории этих стран во время учений или в случае кризиса.

Швеция присоединится к Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии, Литве и Нидерландам в составе Объединенных экспедиционных сил и будет единственной страной, которая не является членом НАТО.

В 2013 году вооруженные силы Швеции поставили под сомнение способность защитить себя в случае нападения России. Однако нынешнее правительство, руководимое социал-демократами, исключило возможность вступления в НАТО. Против выступают и большинство шведов, показывают опросы.

Москва отрицает агрессивные устремления.