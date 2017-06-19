Фургон сбил прихожан мечети в Лондоне

о меньшей мере один человек погиб и 10 получили травмы после того, как фургон въехал в толпу прихожан мечети в Лондоне, расходившихся после молитвы. Очевидцы назвали инцидент спланированной атакой на мусульман.

Взятый напрокат автомобиль врезался в толпу людей, которые около полуночи покидали мечеть в районе Финсбери-парк. Атака пришлась на священный для мусульман месяц Рамадан.

"Этот большой фургон внезапно появился и переехал через нас, - сказал BuzzFeed News свидетель происшедшего Абдулрахман Салех Аламуди. - Он кричал... "Я убью всех мусульман".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что полиция рассматривает инцидент как потенциальную террористическую атаку и объявила, что соберёт срочное совещание позднее в понедельник.

"Я мысленно вместе с жертвами, их семьями и экстренными службами на месте происшествия",- сказала Мэй.

Полиция сказала, что один человек скончался на месте происшествия, 48-летний водитель фургона был задержан собравшимися, а затем арестован. Ему предстоит пройти проверку на вменяемость, сообщила полиция.

Восемь человек были госпитализированы, двоим была оказана медицинская помощь на месте.

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что для обеспечения безопасности сообществ, особенно тех, кто отмечает Рамадан, в городе размещены дополнительные отряды полиции. Хан назвал атаку "нападением на все наши общие ценности толерантности, свободы и уважения".

Инцидент произошел всего лишь через две с небольшим недели после схожей атаки, когда три боевика-исламиста протаранили толпу пешеходов на Лондонском мосту и напали с ножом на людей в близлежащих ресторанах и барах. В результате погибли восемь человек.