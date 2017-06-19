Евросоюз продлил на год санкции против Крыма

Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС.

Отмечается, что ограничения продлены "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года".

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Также США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.