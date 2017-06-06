Постпреды стран ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма

Постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, но формальное решение ожидается 19 июня, сообщил во вторник РИА Новости источник в Совете ЕС.

"Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главы МИД формально одобрят продление санкций без обсуждения.

Как известно, срок действия нынешних санкций истекает 23 июня.

Санкции включают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.