Последнее обновление: 16.06.2017 17:30

Рынки акций Европы в плюсе за счет автомобильного сектора, бумаг Tesco

Европейские фондовые рынки начали торги пятницы ростом после двухдневных потерь в связи с укреплением автомобильного сектора на фоне подъема продаж автомобилей в мае, тогда как оптимистичный отчет Tesco обеспечил поддержку розничному сектору.

К 10.36 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,46 процента, немецкий DAX прибавил 0,28 процента, французский CAC 40 - 0,72 процента, а британский FTSE 100 0,27 процента.

Акции Tesco вышли в лидеры роста, набрав около 1 процента. Крупнейший британский ритейлер опубликовал отчет за первый квартал, показавший рост сопоставимых продаж в Великобритании на 2,3 процента, что выше ожиданий аналитиков.

Рост бумаг ритейлера оказал поддержку розничному сектору Европы, который понес существенный потери в ходе предыдущих торгов из-за данных, согласно которым британские потребители ощутили эффект от ускорения инфляции.

Автомобильный сектор набрал 0,6 процента в связи с тем, что продажи автомобилей в Европе вернулись к росту, повысившись на 7,7 процента в мае.

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