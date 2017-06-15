Лукашенко секретным указом увеличил структуру своей администрации

Лукашенко секретным указом с грифом «Для служебного пользования» увеличил структуру собственной администрации. Соответствующее решение было принято им ровно в тот день, когда численность Администрации президента должна была быть сокращена на 30%.

1 мая глава Лукашенко издал засекреченный указ № 142-дсп, которым подтвердил явное – сокращать президентских бюрократов вопреки озвученному не будут.

Утвержденная только в начале этого года обновленная структура Администрации президента не успела вступить в силу, как Лукашенко в нее были внесены очередные изменения: под давнюю фаворитку Дарью Шманай образован отдел государственного протокола президента, пишет d_zholik.

Таким образом, все пристроены, все при делах.