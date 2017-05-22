Последнее обновление: 22.05.2017 15:41

Лукашенко не понравилось, что силовики ворвались к новому главе Оршанского района без его согласия

Лукашенко поручил Носкевичу лично разобраться с "неприятной ситуацией" в отношении нового председателя Оршанского райисполкома Леонидом Пеньковским.

"Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента. Ворвались, начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал", - цитирует Лукашенко БелТА.

"Материалы уже есть. Разберитесь. Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации", - сказал Лукашенко.

Леонид Пеньковский был назначен на должность председателя Оршанского райисполкома 12 мая 2017 года.

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