Спецпрокурор США начал расследование в отношении Трампа из-за препятствования правосудию

Спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование в отношении президента США Дональда Трампа, подозревая главу государства в препятствовании правосудию, сообщило в среду издание Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников.

Мюллер расследует предположительное вмешательство России в президентские выборы в США и возможные связи с предвыборной кампанией Трампа. Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал Конгрессу на прошлой неделе, что его увольнение Трампом было нужно для подрыва расследования российского участия.

Washington Post привела слова пяти источников, которые сказали, что Дэн Коутс, директор национальной разведки, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и бывший заместитель директора АНБ Ричард Леджетт согласились дать показания следователям Мюллера уже на этой неделе.

Расследование в отношении Трампа началось спустя несколько дней после увольнения Джеймса Коми с поста главы ФБР 9 мая, сказали знакомые с вопросом источники Washington Post.

Команда юристов Трампа стремительно осудила сообщение издания.

"Утечка информации ФБР в отношении президента возмутительна, недопустима и незаконна",- сказал пресс-секретарь юридической команды Трампа Марк Коралло.

Пресс-секретарь команды Мюллера отказался от комментариев.

Несколько экспертов-юристов сказали Reuters, что свидетельские показания Коми на прошлой неделе, где он рассказал о просьбе Трампа сохранить лояльность и прекратить расследование, может ещё больше усугубить положение Трампа в расследовании.

Маловероятно, что против действующего президента будет заведено уголовное дело, но обвинения в препятствовании правосудию могут стать основой для импичмента. Однако такой шаг встретит серьёзные препятствия, поскольку потребует одобрения Палаты представителей, контролируемой республиканцами.