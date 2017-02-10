Апелляционный суд США поддержал приостановку миграционного указа Трампа

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в четверг, 9 февраля, оставил в силе решение нижестоящего суда в Сиэтле, который временно отменил миграционный указа Дональда Трампа. Суд счел, что даже "временное восстановление запрета причинит вред", сообщает Reuters.

Ранее, 7 февраля, суд заслушал аргументы сторон в споре вокруг миграционного указа президента Дональда Трампа. Представители генеральной прокуратуры штата Вашингтон на слушаниях заявили, что вступление запрета в силу "повергнет страну в хаос" и негативно скажется на интересах штата и его жителей. Представитель администрации США в свою очередь указал, что глава Белого дома усматривает "риски" для безопасности страны в иммиграционных правилах, действовавших до сих пор, и намерен временно приостановить въезд определенных групп иностранцев, чтобы перепроверить процедуры выдачи виз.

Дональд Трамп 27 января подписал указ о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет распространяется на держателей грин-карт, а также касается и иностранных граждан с двойным гражданством (за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский). После масштабной критики правительство США приняло решение частично ослабить введенные ограничения. В частности оно коснулось лиц с двойным гражданством, которым был разрешен въезд в США, если один из паспортов не был выдан в "проблемных" странах.