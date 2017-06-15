Последнее обновление: 15.06.2017 13:23

Китай запретил Emirates расширять деятельность на своей территории

Управление гражданской авиации Китая временно запретило базирующейся в Дубае авиакомпании Emirates открывать новые направления и расширять свой флот в Китае после нарушений во время двух рейсов.

Как передает агентство Синьхуа, в апреле один из самолетов, совершая внутренний рейс, нарушил высотный режим. Второе нарушение произошло во время рейса в мае – пилоты на время потеряли связь с диспетчерским центром.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев. Кроме того, авиакомпания должна будет заплатить штраф в 29 тысяч юаней (около 4,3 тысячи долларов).

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