Китай на 10% увеличил за год авиапарк гражданских самолетов

В 2018 году Китай увеличил авиапарк гражданских самолетов на 10%. На конец прошлого года в стране насчитывалось 3639 самолетов, что на 343 больше показателя годом ранее, сообщило Управление гражданской авиации КНР.

Китайские авиаперевозчики за минувший год провели в общей сложности 11,53 млн летных часов, что на 8,9% превышает показатель 2017 года, в том числе 9,34 млн часов - на внутренних авиамаршрутах (повышение на 8,4%), более 2,19 млн часов - на международных (увеличение на 10,8), пишет агентство "Синьхуа".

В настоящее время Китай является вторым по величине рынком гражданской авиации в мире. Согласно прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), к середине 2020-х годов Китай выйдет на 1-е место.