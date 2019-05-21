Последнее обновление: 21.05.2019 14:28

Китай на 10% увеличил за год авиапарк гражданских самолетов

В 2018 году Китай увеличил авиапарк гражданских самолетов на 10%. На конец прошлого года в стране насчитывалось 3639 самолетов, что на 343 больше показателя годом ранее, сообщило Управление гражданской авиации КНР.

Китайские авиаперевозчики за минувший год провели в общей сложности 11,53 млн летных часов, что на 8,9% превышает показатель 2017 года, в том числе 9,34 млн часов - на внутренних авиамаршрутах (повышение на 8,4%), более 2,19 млн часов - на международных (увеличение на 10,8), пишет агентство "Синьхуа".

В настоящее время Китай является вторым по величине рынком гражданской авиации в мире. Согласно прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), к середине 2020-х годов Китай выйдет на 1-е место.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование