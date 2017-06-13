Высланные из Молдовы российские дипломаты вербовали боевиков - источники

Сотрудники молдавской разведки полагают, что пять российских дипломатов, которых в мае выслали из страны, занимались вербовкой бойцов в ряды пророссийских сепаратистов в соседней Украине, сказали Reuters один правительственный и два дипломатических источника.

Молдова, бывшая советская республика, за влияние на которую долгое время борются Россия и Запад, выслала дипломатов 29 мая. Кишинев не объяснил причину своего решения, при этом премьер-министр Павел Филип сказал только, что у его правительства есть на то "достаточные основания".

По данным источников, знакомых с ситуацией, дипломатов выслали из Молдовы из-за того, что они предположительно были сотрудниками российского Главного разведывательного управления (ГРУ), действовавшими под прикрытием.

По их словам, молдавские чиновники считают, что дипломаты нанимали боевиков из Гагаузии, автономного региона на юге Молдовы, который придерживается пророссийских взглядов и выступает против сближения с Европейским союзом.

Источник в правительстве и базирующиеся в Кишиневе дипломатические источники говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. Они не сказали, каким образом дипломаты могли вербовать боевиков, сколько человек они завербовали и какой могла быть причина.

Reuters не смог независимо подтвердить заявления о деятельности пяти российских дипломатов.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал сообщение о том, что российские дипломаты якобы занимались вербовкой жителей Молдовы для участия в конфликте на востоке Украины, "пустой болтовней".

"Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии", - сказал он государственному агентству РИА Новости.

Ранее российский МИД отказал Reuters в комментарии. Минобороны России не ответило на запросы о комментарии.

На вопрос о том, были ли пять россиян сотрудниками ГРУ, представитель молдавского МИД сказала, что они были дипломатами и отказалась от дальнейших комментариев.

Более 10 тысяч человек погибли в результате столкновений между украинскими военными и пророссийскими мятежниками на востоке Украины с начала конфликта в 2014 году после аннексии Москвой Крымского полуострова. Россия поддерживает сепаратистов политически и отвергает обвинения Запада в поставках им оружия и организованной отправке российских добровольцев.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Молдавские спецслужбы полагают, что нанятых в Гагаузии боевиков изначально отправили в тренировочный лагерь в Ростовской области, сообщили источники.

Источники не сообщили название лагеря. Россия использовала как минимум два военных лагеря в Ростовской области для подготовки добровольцев для отправки на восток Украины, свидетельствуют данные, собранные Reuters и российскими СМИ.

Уволившийся из армии российский артиллерист рассказывал Reuters, что в 2014 году во время ожесточенных боев на востоке Украины рядом с полевым лагерем военных на полигоне Кузьминский недалеко от Ростова он видел около 200 человек в камуфляжной одежде, которая не являлась российское военной формой.

Его слова подтвердил один из членов казачьего отряда, сказавший Reuters в начале 2015 года, что воевавшие на Украине добровольцы тренировались на этом полигоне вместе с российскими военными.

Издание Gazeta.ru сообщало, что в Ростовской области ополченцы проходили подготовку и на полигоне Кадамовский.

Три источника сказали, что молдавские власти узнали о воюющих на востоке Украины жителях Гагаузии от Службы безопасности Украины (СБУ), которая собирает сведения о людях, сражающихся вместе с сепаратистами.

С помощью данных СБУ молдавские власти смогли отследить, арестовать и допросить гагаузских боевиков, возвращавшихся с зоны конфликта, сообщили источники. По их словам, некоторые стали информаторами.

СБУ не ответила на запрос о комментарии.

У Молдовы, которая сменила несколько прозападных правительств, напряженные отношения с Россией. РФ приостановила импорт молдавской продукции в ответ на заключение Кишиневом торгового и политического соглашения с Европейским союзом в 2014 году. Причиной для конфликта двух стран также стало недовольство Молдовы отношением к своим чиновникам, приехавшим в Россию.

В то же время Россия наладила прямые контакты с Гагаузией.

Ирина Влах, выбранная на пост главы Гагаузии в марте 2015 года на фоне обещаний сближения с Россией, в январе 2017 года посетила Кремль и присутствовала на встрече, устроенной российским президентом Владимиром Путиным.

Влах сказала на встрече, что гагаузский народ высоко ценит Россию.