Молдова высылает пятерых российских дипломатов

Молдова объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, в связи с чем они должны покинуть страну. Об этом в понедельник сообщило внешнеполитическое ведомство страны, отказавшись при этом объяснять, почему было принято такое решение.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил РИА "Новости", что диппредставительство получило соответствующую ноту и изучает ее. Он добавил, что имена дипломатов будут названы позже. Представитель МИД России Мария Захарова назвала этот факт "парадоксальным, но показательным", заявив, что к работе российских дипломатов он не относится, но "демонстрирует развитие ситуации в Молдове".

Агентство "Интерфакс" сообщает, что среди дипломатов должен быть помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин. В марте текущего года спецслужбы Молдовы публично обвинили его в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата парламента Юрия Болбочану, который был арестован 17 марта. Болбочану обвиняют по ст. 337 "Измена Родине" и ст. 338 "Шпионаж" УК Молдовы. Ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.

Между тем президент Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в Facebook: "Глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом". По его словам, правительство в Кишиневе потребовало от российского посла, чтобы пятеро дипломатов покинули страну в течение 72 часов.

Додон назвал эти действия "прямыми провокациями, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдово-российских отношений". Он также высказал мнение, что это было сделано "по заказу из Запада".