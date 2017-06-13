«ОВД-Инфо» сообщила о 866 задержанных в День России в Москве

Во время акции протеста в центре Москвы в День России 12 июня, были задержаны 866 человек, 32 из которых были оставлены на ночь в 11 отделениях полиции города, об этом сообщает (организация оказывает поддержку задержанным) «ОВД-Инфо».

По этим же данным, после задержаний на аналогичной акции в Санкт-Петербурге, по данным на 3.00 мск в отделениях полиции находились 245 человек. Остались ли все они там до утра, неизвестно.

Ранее «ОВД- Инфо» сообщала о 823 задержанных в Москве, общее количество демонстрантов, по этим данным, составило, 5 тыс. человек.

Накануне в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции во власти. В нескольких городах митинги были несанкционированными и сопровождались массовыми задержаниями. По данным МВД, общее количество участников в Москве составило 4,5 тыс человек.

В ФБК оперативно подсчитать количество участников протеста не смогли. Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сказал РБК, что на акциях в Москве и Санкт-Петербурге собрались от 5 тыс. до 10 тыс. По данным МВД, в Москве и Санкт-Петербурге в общей сложности полиция задержала и доставила в отделения около 650 человек.

Алексея Навального полиция задержала в подъезде его дома, когда тот собирался на митинг. Как стало известно позднее, суд арестовал Навального на 30 суток за несоблюдение правил проведения митингов и демонстраций. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации).​