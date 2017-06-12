На митингах в России задержали более 300 участников

Сотрудники Омона в Москве на антикоррупционном митинге задержали по меньшей мере 121 участника, в Санкт-Петербурге – 137. Об этом пишет портал "ОВД-инфо".

"В Москве на данный момент задержали примерно 121 человек. В Санкт-Петербурге – 137", - говорится в сообщении.

Задержания участников акции проходят и в Сочи. Сейчас там задержаны семеро участников акции.

В Петербурге также "задержали" гигантскую резиновую утку. Ее участники митинга принесли как символ коррупции и аллюзию на "домик для уточки", найденный на даче Дмитрия Медведева. "Домик" фигурировал в фильме-расследовании фонда ФБК Навального о его состоянии.

В других регионах России полиция продолжает задерживать участников антикоррупционных акций, сообщает Радио Свобода.

"Разгоняют не только несогласованные с властями митинги, но и разрешенные", - говорится в сообщении.

В Норильске задержаны не менее 10 человек. Митинг против коррупции ранее был разрешен городскими властями. В разгоне принимали участие местные казаки.

Во Владивостоке на привокзальной площади были задержаны не менее 20 участников несогласованного митинга. Один из них - координатор местного штаба Навального Юрий Кучин. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за несогласованную акцию. Активист заявил, что намеренно остановился в гостинице, а не дома, чтобы избежать задержания. Между демонстрантами и казаками произошла драка, в нее вмешался ОМОН. Несколько активистов были избиты.

В Казани, где акция была согласована, задержаны по меньшей мере четверо демонстрантов, в том числе - организатор митинга. Среди задержанных также несовершеннолетняя участница акции. На несогласованном митинге в Благовещенске были задержаны девять человек.