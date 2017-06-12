На антикоррупционной акции в Петербурге задержали более 100 человек

В Санкт-Петербурге на антикоррупционной акции сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 137 человек. Об этом РБК рассказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

«По состоянию на 14:35 мск в Санкт-Петербурге задержали как минимум​ 137 человек», - заявила она, отметив, что все задержанные самостоятельно сообщили изданию о том, что они будут доставлены в отделения полиции.​

В российских городах сегодня проходят многочисленные антикоррупционные митинги, организованные Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией.

Как сообщают СМИ, на Тверской в Москве люди скандируют: "Путин вор", люди идут с растяжкой «Против коррупции лишь революция». Во Владивостоке в акции против коррупции приняли участие более 300 человек. Несколько человек были задержаны.

В то же время сегодня по всей стране запланированы официальные праздничные мероприятия в честь Дня России.