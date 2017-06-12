Последнее обновление: 12.06.2017 15:54

Германия ввела контроль на границах из-за саммита G20 в Гамбурге

Власти Германии ввели контроль на границах в понедельник по случаю саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Проверки на границе проводятся с целью предотвратить въезд в страну преступников и нарушителей общественного порядка. Сообщается, что пограничный контроль будет действовать до 11 июля.

"Безопасность на саммите является для меня высшим приоритетом", — приводит газета слова министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера. Еврокомиссия и соседние страны поддержали решение о временном введении контроля.

Ранее также сообщалось, что полиция Гамбурга объявила о запрете на проведение демонстраций в большей части города на время саммита G20.

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