Германия введет контроль на границах во время саммита G20 в Гамбурге, сообщила газета Die Welt со ссылкой на МВД страны.

Проверки на границе обусловлены "повышенными требованиями к безопасности", сообщает издание со ссылкой на представителя ведомства.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Конкретные сроки пограничного контроля пока не сообщаются, однако министр внутренних дел Томас де Мезьер уже проинформировал об этой инициативе Еврокомиссию, Европейский совет, а также страны ЕС на встрече глав профильных ведомств.

Дополнительным аргументом в пользу ведения контроля, по информации Die Welt, является предотвращение въезда в страну левых радикалов из Дании и Италии, как это происходило, к примеру, на саммите G7 в баварском замке "Эльмау". Антиглобалисты готовят ряд мероприятий в Гамбурге в связи с проведением саммита "двадцатки", запланированы демонстрации протеста и так называемый "антисаммит".