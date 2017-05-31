Премьер и около 70 политиков Черногории оказались в санкционном списке России

Россия закрыла въезд для тех, кто поддерживал интеграцию Черногории в НАТО.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в санкционный список Москвы, которым Россия запрещает въезд в страну.

В список также попали не менее 46 депутатов, которые голосовали за присоединение страны к НАТО, сообщает черногорское издание RTCG, ссылаясь на российские дипломатические круги.

Всего в список попали не менее 70 черногорских политиков, пишет zn.ua.

Ранее сообщалось,l что Министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Сергея Грицая для вручения ноты протеста за депортацию черногорского депутата из России. Министерство также потребовало от России разъяснений по поводу этого инцидента.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Черногории Срджан Дорманович сообщил, что Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны.

Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО.