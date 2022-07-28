Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны.

Как сообщили Balkan Insight в МИДе, была заморожена недвижимость двух граждан России в Жабляке и Будве. Один из россиян подал жалобу в административный суд.

В конце февраля Черногория, не являющаяся членом ЕС, присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против России, включая индивидуальные и экономические ограничения. Власти пообещали проводить свою политику в отношении конфликта на Украине на 100% в соответствии с политикой ЕС.