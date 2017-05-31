Последнее обновление: 31.05.2017 18:00

Украинские власти завели дело о российской "гибридной войне"

Прокуратура Автономной Республики Крым, работающая на данный момент из Киева, объявила о возбуждении уголовного дела в отношении российских властей из-за ведущейся ими "гибридной войны". Соответствующее заявление было сделано во вторник, 30 мая.

Формально дело заведено по ч.1 ст.437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Прокуратура подчеркивает, что в рамках расследования намерена впервые дать правовую оценку информационной составляющей "гибридной войны" России против Украины: в частности, манипуляции общественным мнением через СМИ и соцсети.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года . Международное сообщество осудило действия Москвы и не признало переход полуострова в состав РФ.

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