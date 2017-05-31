США испытали систему перехвата межконтинентальной ракеты

Военные США провели испытания системы по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты. Запущенная с базы в Калифорнии ракета-перехватчик успешно поразила ракету-мишень, которая была выпущена с Маршалловых островов в Тихом океане, сообщили в Пентагоне во вторник.

Эти испытания прошли спустя двое суток после очередного пуска баллистической ракеты, который осуществили власти Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. Он также обещал заблокировать попытки КНДР создать оружие, которое позволит Пхеньяну нанести удар по США.

После успешных испытаний своей ракеты власти Северной Кореи пригрозили США масштабными "подарками".