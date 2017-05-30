В Германии задержали беженца, подозреваемого в подготовке теракта

Полиция земли Бранденбург в ФРГ задержала 17-летнего беженца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта в Берлине, сообщил телеканал N24 со ссылкой на местное МВД.

"Сегодняшним утром спецподразделение полиции федеральной земли Бранденбург задержало 17-летнего подростка в округе Укермарк. Поводом послужила информация из региона о том, что данное лицо направило своим родственником прощальное сообщение и объявило о присоединении к джихаду", — говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на официальной странице полиции.

По данным полиции, "происхождение 17-летнего задержанного пока не установлено". По имеющейся информации, он въехал на территорию Германии в 2015 году как беженец, с 2016 года проживал в приюте для несовершеннолетних беженцев, прибывших без сопровождения, в Укермарке.