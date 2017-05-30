Литва потратит чуть более 1,3 млн евро на строительство забора на границе с Россией

Литва на следующей неделе приступит к строительству забора с Россией на границе с Калининградской областью, сообщает Delfi.

Металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием будет возведен на участке протяженностью 46,6 км, который идет вдоль границы Литвы с Калининградской областью России. Его стоимость составит чуть более чем за 1,3 млн евро. Построит сооружение литовская компания Gintreja.

Строительство ограждения начнется в Юрбаркском районе, на участке протяженностью примерно 10 км.

В компании Gintreja отмечают, что предприятие получило несколько предложений купить ограждение у российских производителей, даже по сходной цене, однако предпочтение было отдано литовскому производителю.

Работы по установке всего забора должны быть завершены до 20 декабря этого года.

Средства на оборудование ограждения выделены из бюджета Литвы. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Белоруссией. По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.