Пентагон создает новое разведывательное подразделение в Европе

Пентагон работает над созданием "службы техподдержки разведки", которая будет действовать на Балканах и в Восточной Европе. Об этом сообщает RT со ссылкой на контракт, размещенный на портале госзакупок США.

Согласно документу, группу на полгода перебросят в Европу в июне. Подразделение разместят в Германии, Италии и Косове. При этом в тендере отмечается, что зона ответственности службы также распространится на Польшу, Румынию, Болгарию и страны Прибалтики.

В задачи новой службы войдет анализ разведданных, планирование и проведение разведывательных операций, а также обеспечение безопасности, эксплуатация, техническое обслуживание и поддержание информационных систем. Всю полученную подразделением информацию будет направлять непосредственно руководству Пентагона.