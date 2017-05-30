Последнее обновление: 30.05.2017 16:00

Пентагон создает новое разведывательное подразделение в Европе

Пентагон работает над созданием "службы техподдержки разведки", которая будет действовать на Балканах и в Восточной Европе. Об этом сообщает RT со ссылкой на контракт, размещенный на портале госзакупок США.

Согласно документу, группу на полгода перебросят в Европу в июне. Подразделение разместят в Германии, Италии и Косове. При этом в тендере отмечается, что зона ответственности службы также распространится на Польшу, Румынию, Болгарию и страны Прибалтики.

В задачи новой службы войдет анализ разведданных, планирование и проведение разведывательных операций, а также обеспечение безопасности, эксплуатация, техническое обслуживание и поддержание информационных систем. Всю полученную подразделением информацию будет направлять непосредственно руководству Пентагона.

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