Макрон заклеймил российские СМИ как "пропаганду"

Президент Франции Эммануэль Макрон тепло принял российского коллегу Владимира Путина, но не смог избежать обсуждения щекотливых тем на совместной пресс-конференции, где заклеймил российские СМИ как "органы лживой пропаганды", а Путин опроверг обвинения во вмешательстве российских хакеров во французские выборы.

Макрон, занявший президентское кресло две недели назад, перед началом переговоров в Версале обещал занять жёсткую позицию в разговоре с российским лидером.

Президенты встретились и обменялись крепкими рукопожатиями после того, как Путин вышел из своего лимузина, а Макрон, похоже, поприветствовал его на французском.

После переговоров, длившихся около трех часов - на час дольше запланированного, Макрон сказал, что переговоры были откровенными, и оба лидера договорились о необходимости двигаться вперед, чтобы устранить разногласия в чувствительных темах, таких как ситуация в Сирии и на Украине.

Напряженность почувствовалась после переговоров - на совместной пресс-конференции. В фокусе вновь оказались обвинения в хакерской атаке и дезинформации, которые штаб Макрона выдвигал в адрес Москвы, отказав в аккредитации государственным российским СМИ Sputnik и RT, которые, по словам французов, занимались пропагандой и распространяли ложные новости.

Стоя рядом с Путиным, Макрон вновь озвучил эти обвинения после вопроса одного из журналистов: "Во время (предвыборной) кампании, Russia Today и Sputnik были агентами влияния, которые в некоторых ситуациях распространяли фейковые новости лично обо мне и моей кампании".

"Они действовали как органы влияния, пропаганды и лживой пропаганды", - сказал Макрон.

За два дня до выборов 7 мая команда Макрона сообщила, что в результате утечки в сеть попали тысячи электронных писем, касающихся предвыборной кампании, что, по мнению нью-йоркского аналитика, могла сделать хакерская группа, связанная с российской военной разведкой.

Москва и телеканал RT отвергли предположения о вмешательстве в выборы.

Путин никак не отреагировал на слова Макрона о российских СМИ, но резко ответил журналисту, предположившему, что за атаками на предвыборный штаб французского президента видна рука Москвы. По его словам, в этих обвинениях нет никаких фактов.

В президентской гонке во Франции Кремль, судя по всему, отдавал предпочтение кандидату от ультраправых Марин Ле Пен, которая посетила Москву в конце марта.

Путин отметил, что не видит в этом попытку повлиять на исход выборов.

"Мы всегда готовы принять вообще любого человека, всегда. Если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, почему мы должны ей отказывать? Тем более, - и вот это самое главное для нас, - что она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной. Было бы странно с нашей стороны отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развиватьмногоплановое сотрудничество с Россией", - сказал российский президент.

До начал встречи Макрон говорил, что диалог с Россией жизненно необходим для решения ряда международных споров. Тем не менее, отношения были омрачены недоверием, поскольку Париж и Москва поддерживают противоположные стороны сирийского конфликта и придерживаются разных точек зрения на украинский конфликт.

Французский президент, чья страна входит в западную коалицию, поддерживающую сирийских повстанцев и обвинившую президента страны Башара Асада в использовании химического оружия, сказал, что новая химатака станет красной чертой для Парижа, пригрозив ответными мерами.

Тем не менее Франции и России, которая поддерживает Асада, необходимо сообща пытаться разрешить сирийский кризис политическими методами, улучшив обмен разведывательной информацией.

Путин в ответ на это сказал, что сомневается, является ли политика Франции в отношении Сирии независимой, поскольку Париж вход в возглавляемый США военный альянс, но отметил, что многие вещи страны оценивают "примерно одинаково, с одних и тех же позиций, хотя и есть некоторые расхождения".

Макрон также сообщил, что президенты согласились с необходимостью проведения нового раунда переговоров об Украине в "нормандском формате" - с участием России, Германии, Франции и Украины.

Макрон не упомянул западные санкции, наложенные на Москву после аннексии Крыма и восстания пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Путин повторил, что санкции против РФ никак не помогут нормализовать ситуацию на Украине.

Президент Франции отметил, что поднимал тему ущемления прав секс-меньшинств в Чечне после сообщений российских СМИ о пытках и убийствах в регионе. Путин согласился с необходимость изучить работу чеченских властей.