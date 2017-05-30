Канцлер Германии посоветовала США отказаться от "национальных шор"

Отношения с США имеют для Европы "первостепенное значение" и опираются на фундамент совместных ценностей и интересов. Вашингтон и Берлин будут в перспективе, "безусловно", оставаться тесными партнерами. Тем не менее ЕС следует не бояться брать ответственность за свои решения, заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель во время посещения Совета по устойчивому развитию в Берлине.

Таким образом Меркель подтвердила тональность своего недавнего высказывания на предвыборном съезде в Мюнхене 28 мая - через день после саммита G7. "Мы также осознаем, что мы, европейцы, действительно, должны взять свою судьбу в свои руки". Если страны ЕС выступят единым фронтом и не будут отказываться от ответственности, они смогут справиться с любой задачей, подчеркнула она.

Канцлер ФРГ вновь не упомянула в своем выступлении президента США Дональда Трампа. Вместе с тем она предупредила, что отдельные страны могут попасть в изоляцию, если не сделают ставку на изменения, а будут опираться лишь на статус-кво. Меркель вспомнила высказывания Джона Кеннеди, столетие со дня рождения которого отмечают 29 мая. 35-й глава американского государства предупреждал, что смотрящие "только в прошлое или только на настоящее, бесспорно, пропустят будущее".

"Те, кто сегодня надевает на себя национальные шоры и не обращает внимания на мир вокруг, в конечном итоге вылетят на обочину, в этом я уверена", - подчеркнула немецкий канцлер.