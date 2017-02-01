Меркель отвергла обвинения советника Трампа в умышленной девальвации евро

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник опровергла обвинения советника Белого дома по торговым вопросам в том, что Берлин использует "недооценённый" евро себе в угоду, сказав, что ее правительство всегда призывало Европейский центральный банк к независимости.

Питер Наварро, возглавляющий созданный Трампом совет по торговым вопросам, сказал Financial Times, что евро является "скрытой немецкой маркой", низкая стоимость которой даёт Германии преимущество по отношению к США и партнёрам по ЕС.

"Германия - это страна, которая всегда призывала Европейский центральный банк следовать независимой политике, что и делал Бундесбанк до появления евро", - сказал Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Именно поэтому мы не влияем на действия ЕЦБ. И вследствие этого я не могу и не хочу менять ситуацию", - сказала канцлер.

Трамп и его высокопоставленный экономический советник также обрушились с критикой на Японию и Китай, обвинив торговых партнёров крупнейшей экономики мира в девальвации валют в ущерб американским компаниям и потребителям.