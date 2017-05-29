После саммитов НАТО и G7 Меркель призвала европейцев рассчитывать только на собственные силы

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммитов НАТО и G7 заявила, что европейцы должны учиться больше рассчитывать на собственные силы.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли. Я ощутила это в последние несколько дней, поэтому могу только сказать, что мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Естественно, сохраняя дружеские отношения с Соединенными Штатами, с Великобританией, сохраняя добрососедские отношения, когда получается это делать, с Россией и другими странами. Однако мы должны понимать, что мы, как европейцы, должны сами бороться за свое будущее", - заявила немецкий канцлер в воскресенье, 28 мая, в Мюнхене.

Саммит "большой семерки", прошедший накануне в городке Таормина на острове Сицилия, едва не закончился провалом из-за конфронтационного курса новой администрации США в ряде важных вопросов. В частности, мировые лидеры не смогли согласовать позицию о мерах по борьбе с глобальным потеплением, а также, вопреки ожиданиям, не договорились о конкретных мерах по борьбе с голодом в Африке. На предшествовавшем встрече G7 саммите НАТО глава Белого дома в ультимативной форме требовал от союзников увеличить расходы на оборону.

"То, что мы наблюдали на саммитах, не соответствовало ни интеллектуальному, ни любому другому потенциалу, которого мы могли бы ожидать от США и президента этой страны", - заявил внешнеполитический эксперт фракции правящего блока ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt), координирующий "трансатлантические" связи. А председатель фракции "левых" в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) предложила распустить саммит "большой семерки" и направить освободившиеся деньги на помощь голодающим детям Йемена.

В Мюнхене Меркель вместе с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофер (Horst Seehofer) приняла участие в предвыборном мероприятии в "пивном шатре".