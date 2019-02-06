Германия призвала изменить антимонопольные нормы ЕС после блокировки сделки Siemens и Alstom

Европа должна изменить антимонопольные нормы, чтобы упростить процедуру трансграничных слияний и создать компании, способные конкурировать с соперниками из Китая и США, сказал в среду министр экономики Германии Петер Альтмайер, после того как Еврокомиссия заблокировала слияние железнодорожных операций Siemens и Alstom.

План объединения железнодорожных активов немецкой Siemens и французской Alstom провалился после того, как антимонопольные органы Евросоюза отказались одобрить сделку, сказав, что она навредит конкуренции и приведет к повышению цен для потребителей.

“Мы уважаем решение и авторитет Еврокомиссии, но мы убеждены, что должны подумать и принять решение о будущих изменениях правил Еврокомиссии”, - сказал Альтмайер журналистам в Берлине.

“Я договорился с моим французским коллегой Брюно Ле Мэром о том, что мы подготовим совместную франко-германскую инициативу, призванную добиться отвечающего современным реалиям изменения европейского антимонопольного законодательства”.

Alstom назвала решение Еврокомиссии очевидным шагом назад для европейской железнодорожной отрасли, а глава Siemens Джо Кезер сказал, что Европа остро нуждается в реформе промышленной политики для улучшения конкурентоспособности компаний.

“Защита интересов локальных потребителей не должна означать, что Европа не может быть в равных условиях с ведущими странами, такими как Китай, США и другие”, - говорится в заявлении Кезера.