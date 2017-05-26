Москва считает отношения с НАТО худшими после холодной войны

В настоящее время отношения между Москвой и НАТО находятся "в самом глубоком с момента окончания холодной войны кризисе", говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в пятницу, 26 мая, в связи с 20-й годовщиной подписания в Париже Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

Этот документ российское внешнеполитическое ведомство опубликовало через день после окончания саммита НАТО.

В заявлении утверждается, что альянс в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов, предусмотренные парижским соглашением. НАТО, указывает МИД РФ, проводит долгосрочный курс на военно-политическое сдерживание России. По мнению авторов заявления, нарастающие негативные тенденции являются результатом "многолетней деструктивной политики блока, направленной на достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах.

Аннексия Россией Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины повлекли за собой кризис в отношениях НАТО и РФ. Действия России вызвали опасения восточноевропейских членов НАТО и привели к вынужденному усилению присутствия альянса в Польше и странах Балтии.

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите в Брюсселе, указал, что НАТО будущего должна, в частности, очень пристально сосредоточиться на угрозе со стороны России для государств на восточных и южных границах НАТО.