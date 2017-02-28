В российском МИДе заявили о попытках США организовать экономическую блокаду России

Недоброжелатели России в конгрессе США пытаются организовать нечто вроде экономической блокады через законопроект, который может не позволить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу облегчить санкции против Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Наши недоброжелатели в конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях. В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России ", — сказал Рябков, выступая в Госдуме.

По его словам, "пока эта затея варится в аппаратах профильных комитетов конгресса". "Но принятие такого закона исключать нельзя. Поскольку, с учетом доминирующих на Капитолии антироссийских настроений, американские законодатели в принципе, видимо, способны преодолеть гипотетическое президентское вето", — добавил замглавы МИД.

Он отметил, что в ведомстве "не драматизируют ситуацию", так как понимают, что Трампу и его команде необходимо время, чтобы отладить работу внешнеполитического блока и уточнить приоритеты.

"Но все сигналы, приходящие из Вашингтона, мы внимательно анализируем, фиксируем и учитываем. Судить будем исключительно по делам", — сказал замминистра.