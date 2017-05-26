В Таиланде дактилоскопия станет обязательной для регистрации сим-карт

Сканирование отпечатков пальцев станет с 1 января 2018 года обязательным для регистрации сим-карт в Таиланде, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на Национальную комиссию по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда.

На первом этапе систему регистрации пользователей мобильных телефонов с помощью дактилоскопических сканов введут в трех пограничных провинциях юга Таиланда: Наративат, Ялла и Паттани, где с 2004 года не прекращается противостояние сил безопасности страны и боевиков исламских сепаратистских организаций, требующих отделения "крайнего юга" от Таиланда, говорится в сообщении.

За время конфликта на "крайнем юге" в результате взрывов, перестрелок и обстрелов погибли более 6,8 тысячи человек. Мобильные телефоны часто используются боевиками для передачи сигнала на электронные детонаторы самодельных взрывных устройств. Как предполагается, использование отпечатков пальцев для идентификации владельца мобильного телефона и сим-карты затруднит их использование боевиками.

В целом по стране система вступит в строй 1 января, когда скан отпечатков пальцев станет обязательным для всех новых пользователей мобильной связи. Газета не уточняет, коснется ли необходимость сканировать отпечатки пальцев тех владельцев сим-карт, которые приобрели их по паспорту (или таиландскому национальному удостоверению личности) до введения системы дактилоскопического сканирования.

Новая система регистрации вводится в интересах национальной безопасности и безопасности пользователей мобильных телефонных сетей, отмечается в сообщении.