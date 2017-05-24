Эмиратские беспилотники "пришли" в Беларусь вместо России

Белорусская компания AviaTech Systems представила на завершившейся выставке вооружений MILEX-2017 беспилотный летательный аппарат (БЛА), по своему внешнему облику соответствующий беспилотнику разработки ADCOM Systems из ОАЭ, заявил РИА Новости в среду ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"На открытой площадке выставки был показан БЛА BELAR YS-EX взлетной массой 1,4 тонны. Фюзеляж аппарата S-образный длиной порядка 8,9 метра, тандемное крыло имеет размах около 11,5 метра. На переднем крыле расположены два двигателя внутреннего сгорания с тянущими винтами", - сказал эксперт.

По информации, распространенной компанией AviaTech Systems, средневысотный БЛА большой продолжительности полета BELAR YS-EX может выполнять полеты продолжительностью более 24 часов, неся на борту полезную нагрузку массой до 280 килограммов. Диапазон скоростей полета аппарата составляет 120-300 километров в час.

В числе возможных областей применения данного БЛА белорусская компания называет воздушный контроль за государственной границей, выявление наркотрафика, мониторинг протяженных объектов инфраструктуры нефте- и газотранспортных компаний, контроль экологической обстановки.

Федутинов напомнил, что эмиратская компания ADCOM Systems ранее представляла целую линейку БЛА, выполненных по аналогичной схеме.

"Данный аппарат, скорее всего, является модификацией варианта Yabhon Flash-20", - предположил эксперт.

Имя компании ADCOM долгое время связывали с озвученными ранее ее руководством планами по поставке БЛА MALE-класса в интересах Минобороны РФ. Это сделка должна была стать первой поставкой разработанных данной компанией БЛА заказчику.

О компании AviaTech Systems на настоящий момент еще ничего не известно. По-видимому, это недавно образованная фирма, для которой данная выставка является первой. Сайт компании находится на этапе создания, отметил Федутинов.