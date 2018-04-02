Последнее обновление: 02.04.2018 17:37

Россия поставит Беларуси "Тор-М2" и четыре Як-130

Белорусская армия получит на вооружение до конца 2018 года батарею российского ЗРК "Тор-М2" и четыре самолета Як-130, сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Данные закупки вооружений произведены в соответствии с планом сотрудничества Минска и Москвы в вопросах оборонной техники.

"Заключены контракты. Они обеспечены финансированием на закупку пятой батареи "Тор-М2" и четырех Як-130. До конца года они к нам поступят", - заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков журналистам в понедельник в Минске.

Говоря о планах сотрудничества министерств обороны Беларуси и России на 2018 год, Равков сообщил, что это будет год затишья после крупных совместных учений, которые были проведены осенью прошлого года.

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