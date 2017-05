Туркменистан обещает газ в Трансафганский газопровод в 2020 году

Туркменистан, владеющий четвертыми по величине запасами природного газа в мире, обещает в 2020 году подать газ в Трансафганский газопровод, стоимость строительства которого оценивается в $10 миллиардов, сказал представитель консорциума в среду.

Туркменистан в декабре 2015 года начал строительство своего участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), пишет Reuters.

"Строительство трубопровода (ТАПИ) планируется закончить к концу 2019 года, афганский и пакистанский участки. И с начала 2020 года подать первый газ...", - сказал на международном газовом конгрессе главный исполнительный директор консорциума TAPI Мухамметмырат Аманов.

Лидером консорциума TAPI pipeline Company Ltd является госконцерн "Туркменгаз" - крупнейший производитель природного газа в Центральной Азии. В состав консорциума входят Afgan Gas Enterprise, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Ltd и Gail (India) Ltd.

Критики считают, что угрозой проекту может стать политическая нестабильность Афганистана, хотя последний будет получать в качестве платы за транзит ежегодно около $1 миллиарда.

Представитель афганского президента Аджмал Ахмади сказал на отраслевой конференции, что его страна занимается вопросами обеспечения безопасности и имеет план по разминированию намеченного маршрута.

Азиатский банк развития (АБР) - транзакционный советник ТАПИ, несмотря на ситуацию в регионе, проблем с финансированием не видит.

"Хорошая новость в том, что деньги доступны", - сказал Чин Чун Фонг, старший советник банка, сославшись на проведенные переговоры с потенциальными инвесторами.

По его словам, большая часть затрат может быть покрыта экспортно-кредитными агентствами, остальное - международными банками развития и частными финансовыми структурами.

О своем желании принять участие в финансировании проекта ТАПИ не только на территории Туркмении, но и в Афганистане и Пакистане, помимо Исламского банка развития (ИБР), ранее, как говорил Ашхабад, заявили Саудовский фонд развития и правительство Японии.

Общая протяженность трубы ТАПИ составит 1.814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркмении, 774 - Афганистана, 826 - Пакистана, где газопровод достигнет населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Мощность газопровода, который возьмет начало от второго по величине запасов газа в мире месторождения Галкыныш, составит 33 миллиарда кубометров газа в год. Срок эксплуатации - 30 лет.